Глава государства упрекнул Германию, что та медлит с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский упрекнул Германию в бездеятельности тогда, когда ее поддержка была нужна Украине, и вспомнил о российском газопроводе "Северный поток".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время его выступления перед немецким Бундестагом.

"Почему такое возможно? Когда мы говорили вам, что "Северные потоки" - это оружие и подготовка к большой войне, мы слышали в ответ - все же это экономика. А это был цемент для новой стены", - подчеркнул глава государства.

По его словам, даже сейчас Германия медлит с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз.

"Когда мы спрашивали вас, что должны сделать в Украине, чтобы стать членом НАТО, быть в безопасности, получить гарантии безопасности. Мы слышали в ответ: решения такого на столе пока нет и в ближайшее время не будет. Как и кресла для нас за этим столом. И вы медлите сейчас с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз. Если откровенно, для некоторых это политика, а на самом деле - это камни, камни для новой стены", - заявил глава государства.

Зеленский упрекнул страну в бездеятельности тогда, когда ее поддержка была нужна.

"Когда мы просили о превентивных санкциях, мы обращались в Европу, мы обращались к вам: санкции (нужны) такие, чтобы агрессор почувствовал, что вы сила. Мы видели затягивание. Мы почувствовали сопротивление, мы поняли, что вы хотите продолжать экономику... И сейчас торговые маршруты между вами и государством, которое снова принесло в Европу жестокую войну, колючую проволоку над стеной, над новой стеной, которая разделяет Европу, и вы не видите, что за этой стеной. А она между нами, между людьми в Европе", - подчеркнул президент.

Он уверен, что через эту стену не все полноценно чувствуют то, что переживают украинцы.

Как сообщал УНИАН, Зеленский призвал Германию продемонстрировать лидерство с целью прекращения войны России против Украины и разрушить стену между свободой и неволей, которая разделяет Европу.

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