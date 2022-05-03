Глава государства также пригласил Анджея Дуду выступить в Верховной Раде Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой. Они говорили о ситуации в Мариуполе и необходимости дальнейшего санкционного давления на РФ. Кроме этого, Зеленский пригласил Дуду для выступления в Верховной Раде.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский поздравил лидера Польши и весь братский польский народ с 231-й годовщиной Конституции, которая отмечается сегодня, 3 мая.

"Демократические ценности и традиции, стремление к справедливости объединяют наши государства и народы. Сегодня мы чувствуем сильную лидерскую поддержку Польши в самоотверженной борьбе украинского народа на защиту европейских ценностей. Ценим это!"– подчеркнул президент.

Кроме этого, Зеленский рассказал Дуде об общей ситуации в Украине, ходе сопротивления РФ и о трагических событиях в Мариуполе. Президенты стран обсудили дальнейшую оборонную помощь Украине. Зеленский отдельно отметил весомый вклад Польши в этом вопросе.

Также Зеленский и Дуда говорили о необходимости дальнейшего санкционного давления на Россию. Оно должно только усиливаться и расширяться.

"Россия уже начала энергетическую войну против Польши и всей Европы. Государства ЕС должны избавиться от энергетической зависимости от РФ", - подчеркнул президент Украины.

Зеленской рассказал Дуде о начале работы по послевоенному восстановлению Украины. Он поблагодарил президента Польши за инициативу его страны, которая решила провести Международную донорскую конференцию совместно со Швецией и руководством Еврокомиссии.

Президент Украины также предложил президенту Польши выступить в Верховной Раде Украины и поблагодарил его за поддержку украинских беженцев.

"Глава Украинского государства отметил ключевую роль Польши в поддержке движения Украины к членству в ЕС и выразил убеждение в оперативном принятии Брюсселем всех необходимых решений", - добавили на сайте президента.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в офисе президента рассказали о роли Польши в оказании помощи Украине.

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