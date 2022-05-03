Актриса рассыпалась в комплиментах президенту Украины.

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая с первого дня вторжения РФ в Украину поддерживает нашу страну, высказалась о президенте Владимире Зеленском. По ее словам, таких людей должно быть больше.

Проукраинская актриса выразила сожаление о том, что невинные мирные жители Украины погибают от пуль оккупантов, которых на них "натравил" кровавый диктатор Владимир Путин.

При этом Ахеджакова уверена, что Украина держится благодаря президенту Владимиру Зеленскому, который не бросил свой народ и продолжает бороться за нашу свободу и независимость.

"Украина держится. Держится она благодаря своему президенту Владимиру Зеленскому. Этот человек дал людям надежду на победу и дальнейшее восстановление, возвращение всех территорий и развитие страны. Он выследил в народ настоящую надежду в то, что ещё не всё потеряно", - написала Ахеджакова.

Она добавила, что таких людей как Зеленский должно быть больше. И только объединившись мы сможем победить в этой кровавой войне.

"Таких, как Владимир Александрович должно быть больше. Такие люди должны объединиться, но преподносить реальную картину происходящего, давая жителям возможность им довериться, при этом делая реальные шаги для улучшения ситуации и укрепления позиций страны как на военном, так и на дипломатическом, экономическом фронтах. Украина выстоит! Выстоят и её жители. Всё в этой стране наладится. Всё у её жителей ещё впереди и будет хорошо", - подытожила Лия

Напомним, ранее Ахеджакова рассказала, как за 16 лет изменился Путин. По ее словам, он из человека, который любил свою страну, превратился в человека, который устраивает кровавые войны.

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