В частности, президент предлагает создать специальный фонд для выплаты компенсации всем украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает странам-партнерам подписать многосторонний договор для передачи арестованных российских средств и активов на восстановление Украины.

Об этом глава государства заявил во время вечернего обращения.

"Мы предлагаем партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий России, сможет получить компенсацию всех потерь", - подчеркнул Зеленский.

В частности, по его словам, "на основе такого договора российские средства и имущество, которые находятся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все, кто пострадал от российской агрессии, смогут получить соответствующую компенсацию".

"Это будет точно справедливо. И Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы и каждого снаряда, которые она выпустила по нам", - подчеркнул глава государства.

Президент сказал, что Украина предлагает международным партнерам стать учредителями такого фонда и участниками специальной международной комиссии, которая рассматривает иски, то есть обращения как физических, так и юридических лиц.

"Понятно, что выполнение этой задачи не будет простым. Но на самом деле уже началась дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов", - добавил Зеленский.

При этом, президент отметил, что мир уже об этом говорит.

"Поэтому должны сделать. И начинаем такой специальный диалог с нашими партнерами. Чтобы агрессор чувствовал, что война способна нанести максимальный ущерб не кому-то другому, а именно тому, кто пошел с ней к соседу. Мир увидел, что имеющиеся международные организации и инструменты не могут справиться со всеми вызовами. Поэтому надо не просто использовать те возможности, которые уже существуют, но и предлагать новые. Это будет действенно", - добавил Зеленский.

Как подчеркнул президент, российские деньги в качестве компенсации должны дойти до каждого человека, семьи, бизнеса, которые пострадали.

"Конечно, российское государство не признает даже того, что оно является агрессором. Но ее признание и не нужно. Мы предлагаем государствам-партнерам законным способом признать то, что Россия должна понести материальную ответственность за совершенные ею преступления. Это важно не только в контексте этой войны, развязанной Россией. Но и в контексте любых других агрессивных действий то ли России, то ли любого другого потенциального агрессора. Зло должно получить ответ и знать, что будет наказано", - отметил президент.

Как писал УНИАН, министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что доступ к средствам государства-агрессора Украина может получить до конца года, эти активы направят в Фонд компенсации убытков, нанесенных агрессором.

Он отметил, что юридический путь к средствам российских олигархов и их имущества за рубежом продлится дольше.

Также ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации связанных с РФ активов для помощи Украине. Он предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, конфискованные у иностранных лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также других видов помощи нашему государству и его народу включая военную помощь.

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