Доступ к средствам государства-агрессора Украина может получить до конца года, эти активы направят в фонд компенсации убытков, нанесенных агрессором - министр юстиции Украины.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что доступ к средствам государства-агрессора Украина может получить до конца года, эти активы направят в фонд компенсации убытков, причиненных агрессором

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Если мы говорим о значительных суммах за рубежом, а ключевые суммы, наибольшие суммы России находятся в развитых странах мира, мы вряд ли получим доступ в Китае, но, если говорить о штатах, о Евросоюзе, об Швейцарии или странах аналогичных, где хранятся золотовалютные резервы РФ, по нашим оценкам юридический механизм, если его начинать реализовывать уже сейчас, результат можно получить уже в районе конца этого года. Речь идет об активах Центробанка в первую очередь, потому что там можно предусмотреть международные правовые юридические механизмы с тем, чтобы не было дальнейших обжалований и эти активы быстро попали в фонд компенсации убытков, причиненных агрессором", - сказал Малюська.

Он отметил, что юридический путь к средствам российских олигархов и их имуществу за рубежом продлится дольше.

"Если мы говорим про российских олигархов и их имуществе за границей, это путь, который продлится дольше, потому что Запад построен на принципах защиты частной собственности и поэтому практически в 90 % случаев конфискация, если такое будет происходить, будут оспариваться в суде... Поэтому я прогнозирую, что конфискация имущества олигархов это будет горизонт - несколько лет", - сказал министр.

Напомним, в Минюсте рассказали, когда военные преступники РФ получат первые приговоры.

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