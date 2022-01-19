Основное внимание во время разговора было уделено дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию ситуации вокруг Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и выразил надежду на усиление поддержки со стороны НАТО для укрепления обороноспособности Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

По словам президента, они обменялись информацией и мнениями на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе, а также обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины.

"Политика открытых дверей остается неизменной", - подчеркнул глава государства.

В то же время, как отмечается на сайте президента, основное внимание во время разговора было уделено дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию ситуации вокруг Украины.

Читайте такжеГенсек НАТО дал обещание Зеленскому относительно диалога с РоссиейЗеленский выразил надежду на усиление практической поддержки со стороны Альянса и его стран-членов в укреплении обороноспособности Украины и возможностей государства противодействовать современным угрозам, в частности кибератакам.

Ранее УНИАН уже сообщал, что США предоставят Украине дополнительные $ 300 миллионов помощи.

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