Президент благодарен за действенную политическую и поддержку безопасности Соединенных Штатов.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном выражает убеждение, что никаких решений об Украине без Украины не будет.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.

"Завершили переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и безопасную поддержку Соединенных Штатов. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, никаких решений об Украине без Украины не будет", - заявил президент.

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Как сообщал УНИАН, 19 января Блинкен прибыл в Киев.

Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Президент на встрече с государственным секретарем США заявил о необходимости оказания помощи для модернизации Вооруженных сил Украины.

Зеленский также отметил, что интенсивность контактов свидетельствует не о словах, а о конкретной поддержке.

Кроме встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Темами переговоров станут практическая поддержка Украины со стороны США и активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Также планировалось, что Блинкен встретится с членами семей и сотрудниками посольства США в Украине, чтобы "сообщить об усилиях Госдепартамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия выберет дальнейшую эскалацию".

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