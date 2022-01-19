Новые виды вооружения могут быть предоставлены Украине, кроме той помощи, которая уже сейчас предоставляется.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет о готовности США предоставить Украине больше помощи безопасности и оружия в случае вторжения Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал во время совместной онлайн пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

У госсекретаря США спросили, какие именно виды помощи США готовы предоставить Украине, и шла ли речь о возможном предоставлении наступательного вооружения или системы противовоздушной обороны.

"Если Россия доведет до конца любое агрессивное намерение и возобновит свою агрессию, чтобы вторгнуться в Украину, мы предоставим Украине дополнительные материалы, кроме тех, что уже находятся в процессе поставок, и которые в дальнейшем нужны для защиты Украины", - отметил Блинкен.

Читайте такжеСуд отпустил Порошенко под личное обязательствоБлинкен отметил, что в 2022 году США дополнительно выделят Украине 300 миллионов долларов помощи: "Это сигнал, который дал Конгрессу США, что мы продолжаем и продолжим поддерживать Украину в 2022 году и выделим 300 миллионов долларов".

19 января госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсудил ситуацию на фоне угрозы полномасштабного нападения России.

Накануне CNN информировал, что Вашингтон рассматривает возможность увеличить дополнительную помощь Вооруженным силам Украины для защиты страны от врага.

Кроме того, США и ЕС совместно работают над разработкой жестких санкций против России в случае новой агрессии. Белый дом подчеркивает, что прекращение запуска "Северного потока-2" до сих пор является эффективным инструментом в руках Запада, который должен побудить Москву отказаться от своих намерений.

Вместе с тем, в Кремле поставки оружия называют "чрезвычайно опасными". Это, по словам представителя Путина, "не способствует уменьшению напряженности" на российско-украинском приграничье.

На фоне следующих переговоров с НАТО МИД РФ снизила уровень требований к Западу: от Вашингтона ждут обязательств не поддерживать вступление Украины в Альянс.

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