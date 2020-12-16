Главными политическими событиями 2020 года в мире украинцы назвали выборы в США (29%) и эпидемии COVID-19, а также связанные с ней противоэпидемические меры (27,5%).

Главным политическим событием 2020 года в Украине ее граждане считают местные выборы, политиком года признан президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Центра Разумкова.

"Главным политическим событием 2020 года в Украине ее граждане считают местные выборы (их назвали в открытом вопросе 33% респондентов), причем большинство тех, кто назвал это событие (54%), считают его положительным, и только 11% - отрицательным", - говорится в результатах.

Кроме того, 23% украинцев назвали политическим событием года эпидемию COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические меры (карантин, локдаун) (почти все респонденты - 95% - трактуют это событие как отрицательное).

"4,5% опрошенных упомянули решение Конституционного Суда об отмене антикоррупционных законов, 3% - принятие закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения, 3% - перемирие на Донбассе, 2% - экономический кризис и снижение уровня жизни населения, 2% - повышение цен на газ и коммунальные тарифы, 2% - освобождение пленных, 1% - войну на Донбассе. Каждое из других событий называли менее 1% опрошенных. Ни одного события не смогли назвать 20% респондентов", - указывают социологи.

Главными политическими событиями 2020 года в мире украинцы назвали выборы в США (29%) и эпидемию COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические меры (27,5%).

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Половина (49,5%) тех, кто назвал главным событием выборы в США, считают его положительным, и только 9% - отрицательным, 96% тех, кто назвал главным событием эпидемию COVID-19, трактуют его как отрицательное.

10% респондентов назвали выборы в Беларуси главным событием года в мире, 5% - войну в Нагорном Карабахе, 2% - мировой экономический кризис, 1,5% - создание вакцины от COVID-19.

Ни одного события не смогли назвать 18% (в конце прошлого года ни одного значимого события в мире в 2019 году не могли вспомнить 51% респондентов).

Политиком 2020 года признан президент Украины Владимир Зеленский - его назвали 20% респондентов, хотя этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года (тогда политиком года его назвали 46%). 10% опрошенных назвали политиком года Петра Порошенко, 5% - Юрия Бойко, 4% - Виктора Медведчука, 3% - Дмитрия Разумкова, 3% - Юлию Тимошенко, 2% - Виталия Кличко, 2% - Владимира Гройсмана. 36,5% не смогли в таком качестве назвать ни одного политика (в 2019 году - 24%).

Несмотря на то, что 20% респондентов назвали Зеленского политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарованием 2020 года. 10% разочарованием года считают Порошенко, по 2% - Виктора Медведчука, Дениса Шмыгаля, Юлию Тимошенко, Олега Ляшко, Алексея Гончарука, 1% - Святослава Вакарчука. О разочаровании всеми политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли в таком качестве назвать никого.

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Как проводился опрос

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Константин Гончаров