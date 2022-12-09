Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена за очередной пакет помощи Украине.
Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.
"Спасибо президенту США за очередной пакет помощи по безопасности и за неизменную лидерскую поддержку Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Ни один ракетный террор не остановит нашу борьбу за свободу! Важно, что народ США в этой борьбе бок о бок с народом Украины", - отметил глава государства.
Помощь США Украине
США выделят для Украины еще $275 млн. Президент Джо Байден сегодня утвердил новый пакет помощи. Что именно США предоставят Украине, в Белом доме не сообщили. Однако ранее издание Reuters уже писало, что именно Пентагон включит в перечень.
В оборонном бюджете США на 2023 год, который приняли 8 декабря, предусмотрена масштабная закупка боеприпасов различных типов. В номенклатуру вооружения включили 1700 баллистических ракет MGM–140 Army Tactical Missile System (ATACMS), установки HIMARS, ПЗРК Javelin и другое оружие.