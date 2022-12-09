Президент подчеркнул, что ни один ракетный террор не остановит борьбу Украины за свободу.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена за очередной пакет помощи Украине.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Спасибо президенту США за очередной пакет помощи по безопасности и за неизменную лидерскую поддержку Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Ни один ракетный террор не остановит нашу борьбу за свободу! Важно, что народ США в этой борьбе бок о бок с народом Украины", - отметил глава государства.

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Помощь США Украине

США выделят для Украины еще $275 млн. Президент Джо Байден сегодня утвердил новый пакет помощи. Что именно США предоставят Украине, в Белом доме не сообщили. Однако ранее издание Reuters уже писало, что именно Пентагон включит в перечень.

В оборонном бюджете США на 2023 год, который приняли 8 декабря, предусмотрена масштабная закупка боеприпасов различных типов. В номенклатуру вооружения включили 1700 баллистических ракет MGM–140 Army Tactical Missile System (ATACMS), установки HIMARS, ПЗРК Javelin и другое оружие.

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