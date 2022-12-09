Госсекретарь заявил о готовности США поддерживать диалог с Кремлем для продвижения своих интересов.

Белый дом готов поддерживать "контакты" с Кремлем с целью "продвижения национальных интересов".

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя обмен российского торговца оружием Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, передает Голос Америки.

"Мы показали, что, несмотря на трудности в отношениях в целом, и несмотря на российскую агрессивную войну против Украины, мы можем работать по конкретным проблемам, по нашим интересам, чтобы понять, можем ли мы добиться прогресса", – заявил он в интервью CBS.

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"В этот раз мы пытались добиться возвращения американцев, которые несправедливо удерживаются в РФ. Есть и другие аспекты, по которым мы продолжаем поддерживать контакты, например, по вопросам контроля над вооружениями, и мы будем продолжать это делать столько, сколько будет необходимо для продвижения национальных интересов США", – пояснил госсекретарь.

Дело Бута

Бут, бывший офицер советских ВВС, был экстрадирован из Таиланда в США в 2010 году после операции управления по борьбе с наркотиками США. Он один из самых известных торговцев оружием в мире, история его жизни легла в основу голливудского фильма "Оружейный барон".

Бут получил 25 лет тюрьмы после того, как его признали виновным в заговоре с целью убийства американцев и официальных лиц США.

Обмен Виктора Бута

Сегодня США и РФ провели обмен, в ходе которого американская сторона выдала российского гражданина и торговца оружием Виктора Бута, а взамен получила американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Обмен произошел в Абу-Даби.

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