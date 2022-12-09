Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком сотрудничество по оборонным возможностям и энергетической стабильности Украины.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Зеленский отметил, что поддерживает с Сунаком регулярный диалог.
"Сегодня обсудили реализацию нашей формулы мира, сотрудничество в области оборонных возможностей и энергетической стабильности Украины. Синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом G7", - сообщил президент.
Зеленский и его формула мира
20 ноября Зеленский сообщил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.
По словам Зеленского, каждый пункт формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная и энергетическая безопасность; противодействие экоцида; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращении боевых действий; недопущения эскалации и фиксация окончания войны.