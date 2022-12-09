Они также обсудили реализацию украинской формулы мира.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком сотрудничество по оборонным возможностям и энергетической стабильности Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Зеленский отметил, что поддерживает с Сунаком регулярный диалог.

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"Сегодня обсудили реализацию нашей формулы мира, сотрудничество в области оборонных возможностей и энергетической стабильности Украины. Синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом G7", - сообщил президент.

Зеленский и его формула мира

20 ноября Зеленский сообщил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее.

По словам Зеленского, каждый пункт формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная и энергетическая безопасность; противодействие экоцида; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение Устава ООН и восстановления территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращении боевых действий; недопущения эскалации и фиксация окончания войны.

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