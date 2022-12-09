Американское Минобороны планирует значительно увеличить запасы ракет, снарядов и пусковых установок.

В оборонном бюджете Соединенных Штатов Америки на 2023 год, который приняли в четверг, 8 декабря 2022 года, предусмотрена масштабная закупка боеприпасов различных типов.

Законопроект о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) получил 350 голосов против 80 и будет отправлен на голосование в Сенат США. Как говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Комитета представителей США по правилам, американское Минобороны планирует значительно увеличить забасы ракет, снарядов и пусковых установок.

Отмечается, что в номенклатуру вооружения включили 1700 баллистических ракет MGM–140 Army Tactical Missile System (ATACMS), установки HIMARS, ПЗРК Javelin и другое оружие.

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Согласно тексту закона о финансировании национальной обороны США на 2023 финансовый год, приобретут такие виды вооружения:

2 600 противокорабельных ракет Harpoon;

1 250 противокорабельных ракет Naval Strike;

3 850 зенитных ракет PAC-3 MSE;

5 600 ПЗРК FIM-92 Stinger;

28 300 ПТРК FGM-148 Javelin;

5 100 авиационных ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM;

5 100 авиационных ракет малой дальности AIM-9X;

950 малозаметных противокорабельных ракет большой дальности LRASM;

3 100 малозаметных крылатых ракет воздушного базирования JASSM;

1 500 многоцелевых ракет SM-6;

864 000 155-мм снарядов XM1128, XM1113, M107 и M795;

12 050 высокоточных 155-мм снарядов Excalibur;

12 000 многоцелевых ПТРК JAGM;

700 новых ракетных установок HIMARS;

1 700 баллистических ракет ATACMS;

106 000 высокоточных ракет GMLRS для систем M142 HIMARS.

Отмечается, что таким образом Штаты, в частности, планируют пополнить свои склады вооружения, которые несколько опустели после поставки военной помощи Украине.

Военная помощь Украине от США

Соединенные Штаты Америки планируют передать Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 миллионов. Отмечается, что Пентагон также включит в перечень вооружения ракеты для пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, 155-мм боеприпасы, военные машины Humvee и генераторы.

В начале декабря 2022 года стало известно, что в Администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность значительного расширения подготовки украинских защитников на американской базе в Германии. Речь идет об обучении 2500 военных ежемесячно.

Ранее также сообщалось, что Пентагон рассматривает предложение компании Boeing по поставкам Украине дешевых малогабаритных высокоточных снарядов, устанавливаемых на имеющиеся ракеты. Это позволит Киеву наносить удары далеко в тылу российских войск, пока Запад пытается удовлетворить спрос на дополнительные вооружения.

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