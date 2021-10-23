Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о введении уголовной ответственности за "принудительную вакцинацию".
Ответ опубликован на сайте президента.
По словам Зеленского, он обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьеру Денису Шмыгалю с просьбой организовать проработку изложенных в петиции предложений.
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Петиция с требованием "срочно ввести уголовную ответственность" в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет за "принудительную вакцинацию" была размещена на сайте президента 12 августа.
Автор призывал приравнять к понятию "принудительная вакцинация" угрозы увольнением и недопуск к работе невакцинированных сотрудников. Он также призывал дать гражданам право самим решать, нужно ли им прививаться.
Петиция набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.
В своем ответе Зеленский заявил, что обратился к спикеру Рады и премьер-министру с просьбой организовать обработку изложенных в петиции предложений и проинформировать о результатах.
Зеленский отметил, что в трудовом законодательстве установлены гарантии защиты прав работников от неправомерных действий работодателей. Предусмотрена уголовная ответственность за незаконное увольнение по личным мотивам, а также за другое грубое нарушение трудового законодательства.
При этом, ссылаясь на Конституцию, Зеленский сообщил, что граждане обязаны заботиться о своем здоровье и "не вредить здоровью других", а в предусмотренных законодательством случаях украинцы должны проходить профилактические медосмотры и делать прививки.
Президент отметил, что для предотвращения распространения инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению и распространение инфекционных болезней.
Кроме того, законодательство предусматривает, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения на соответствующих территориях и объектах может проводиться обязательная вакцинация по эпидемическим показаниям.
Напомним, как писал УНИАН, обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Верховной Раде и Минздраве хотят этот список расширить.
Параллельно обязательную вакцинацию пытаются оспорить в суде.
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Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.