Президент обратился к украинцам, имеющим родственников и друзей в России.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев сообщать родственникам и друзьям в Российской Федерации правду о военных действиях президента РФ Владимира Путина против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время брифинга.

"Уважаемые граждане Украины. У кого есть родственники в России. У кого есть друзья, журналисты, кто знает блогеров и тому подобное, пожалуйста, обращайтесь к ним. Они должны постоянно говорить об этом. Тогда Россия будет знать правду. Это очень важно", - заявил Зеленский.