Глава государства отметил, что санкционное давление на РФ - это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессий.

Президент Владимир Зеленский обосновал введение новых ограничительных мер против страны-террориста Российской Федерации.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам. "Сегодня обнародованы еще два санкционных указа против лиц и компаний, которые разделяют вину за этот террор или помогают ему. В частности, это санкции против лиц, пропагандирующих государство-террориста, прикрываются спортом. Против тех, кто связан с ее должностными лицами. Отдельный перечень-это IT-компании, которые спонсируют террор или дают цифровые возможности для продолжения агрессии", - рассказал президент.

Глава государства добавил, что Украина синхронизирует все национальные санкции с санкциями глобальными, потому что "это неизбежный процесс".

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Зеленский благодарит всех в международных институтах и в государствах-партнерах, кто работает вместе с Украиной, с чиновниками, с Советом национальной безопасности и обороны, спецслужбами и с Офисом президента.

"Санкционное давление на всех, кто виноват в этой агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира – это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессий", - заявил президент.

По его убеждению, возвращение мира и его стабильность не имеют альтернатив.

"Вернем справедливость как достойную память обо всех, чью жизнь забрала Россия и ее террор...", - заявил Зеленский.

Санкции против РФ

15 апреля, Зеленский своими указами ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении 438 физических лиц и 254 юридических. Санкции применены в том числе к дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу, российским спортсменам, министра спорта Беларуси и в целом ряда граждан России, Беларуси, Украины.

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