Президент отмечает, что военная победа Украины - это единственный путь остановить российский террор и вернуть безопасность.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина вернет Крым.

Об этом глава государства заявил в своем сегодняшнем вечернем видеообращении. При этом президент отмечает, что военная победа Украины – это единственный путь остановить российский террор и вернуть безопасность.

"Сегодня российские террористы вновь ударили по Константиновке Донецкой области, по обычным жилым кварталам. Шесть человек убиты этим российским обстрелом: три женщины, три мужчины. Обычные люди обычного городка на Донбассе. Мои соболезнования родным и близким погибших... Еще одиннадцать человек получили ранения. Россия применила против Константиновки ракеты С-300 и систему залпового огня "Ураган", - констатировал Зеленский.

Видео дня

Также он напомнил, что сегодня утром российские террористы ударили по Конотопскому району Сумской области. Враг открыл минометный огонь, в результате чего погибли двое мирных жителей.

"Это лишь несколько примеров из десятков ударов за сутки. Есть только один путь остановить российский террор и вернуть безопасность всем нашим городам и громадам - от Сумской области до Донбасса, от Харьковской области до Херсонской, от Киевской области до Ялты. И этот путь - военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет...", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что будет такой день, когда последний оккупант либо сбежит, либо будет убит. "Свободным и снова безопасным будет и Крым. Украина вернет все свое", - сказал он.

Оккупация Крыма

Россия аннексировала украинский полуостров в 2014 году. Путем фейкового референдума он вошел в состав РФ. За это западные страны ввели антироссийские санкции.

Однако на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину, на Западе заговорили о недостаточно жесткой реакции на оккупацию Крыма 9 лет назад.

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