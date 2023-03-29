Глава государства подчеркнул, что Украина знает, что такое воевать за демократию прямо сейчас, и этот опыт может помочь защите свободного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на пленарном заседании второго Саммита за демократию под председательством президента США Джозефа Байдена. Он подчеркнул, что демократии нужна победа уже сейчас – в этом году, а не когда-то.

"Сейчас решающее время, и это наша с вами ответственность, что именно определит это время. Передадим ли мы детям и внукам ценности свободы, которые у нас есть, или им придется бороться за демократию с нуля?" – сказал он в своей речи.

В частности, Зеленский отметил, что современные поколения многих демократических стран не знают из своего жизненного опыта, что свобода не бывает подарком. По его словам, большинство может узнать об этом разве что из учебников истории – "истории войн за независимость, которые произошли поколение назад, и сражений за свободу, которые выиграли другие".

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"Однако опыт врагов свободы всегда свеж. Им не надо обращаться к учебникам. Они знают, как разрушить демократию и разрушить жизнь. Им достаточно малейшего ощущения, что они могут остаться безнаказанными, и тогда зло начинает действовать. Вот откуда угроза для наших с вами ценностей, вот почему демократия в опасности", – добавил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина знает, что такое воевать за демократию прямо сейчас, и этот опыт сохранения свободы во время тотальной войны может помочь защите свободного мира.

"Когда вы видите сожженные российской агрессией украинские города и когда вы видите храбрых украинских воинов, которые останавливают движение агрессии нашей землей, заметьте, что вы на самом деле видите. Это решается судьба не только Украины, это решается судьба всех, кто привык жить свободно. Российские пропагандисты и сообщники врут, что якобы "Запад воюет против России на территории Украины". Стоит понять, что происходит на самом деле. Это Украину тираническая Россия способна достать своими окровавленными руками – ракетами и артиллерией, бомбами и танками. Но ее амбиция не заканчивается там, куда достают ее руки", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Россия давно воюет со всеми демократиями мира. Воюет дезинформацией, вмешательством в выборы, шпионажем, экспортом коррупции, киберпреступностью, попыткой спровоцировать энергетический кризис и ценовые взрывы на рынках, которые ударят высокими счетами за электричество или бензин.

"Взгляните: Кремль пытается сделать оружием уже даже продовольствие! Блокирует море, чтобы на глобальном продовольственном рынке образовывался дефицит. Почему это происходит? Это война, дамы и господа. Война именно против свободы и демократии. Каждый враг свободы действует одинаково. Я подчеркну: они действуют", – сказал президент.

По мнению Зеленского, враги свободы не потеряли ни одного года за последние десятилетия, а направляли все время и неограниченные деньги, которые получали из торговли со свободным миром, на послабление, коррумпирование и подрыв демократии.

"А все ли усилия свободного мира были направлены на ограничение агрессивного потенциала тиранов и автократов и на привлечение их к законной ответственности за их преступления? К сожалению, нет. Должны это исправить. Демократия должна уметь действовать, причем действовать на опережение. Демократия должна научиться быть бескомпромиссной в отношении зла. Хоть смысл демократии предполагает поиск компромисса, это работает только для внутренней свободы в той или иной стране", – уверен президент.

По его словам, стоит избавиться от иллюзии, что компромисс со злом может что-то дать свободе, ведь враги демократии должны проигрывать, и только это может быть основой настоящей безопасности для демократии.

"Возьмите эту украинскую решимость! Украинская демократия даже в условиях тотальной войны против нашего народа поддерживает абсолютное внутреннее единство. Одержать победу – наша национальная цель. Но что значит – одержать победу? Сохранить свободу, сохранить достоинство, сохранить нашу землю. В чем же стратегия свободного мира в отношении тоталитарной России, которая ищет, как наплодить себе как можно больше тоталитарных сообщников в мире? Есть ли такая четкая стратегия? Я скажу, какой она должна быть. Зло должно проиграть войну. Проиграет сейчас – будет знать, что будет проигрывать всегда и всюду", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что сейчас, во-первых, не стоит думать, как сохранить лицо российскому президенту Владимиру Путину, чтобы якобы уменьшить расходы на борьбу с ним, а стоит думать о том, как сохранить уважение к демократии в тех странах, где свобода еще должна одержать победу.

"Второе. Когда вспыхивает пожар, пожарные не могут ждать месяцами, пока им предоставят пожарные машины, или соглашаться, что пожарные рукава должны быть обязательно для коротких дистанций. Так же это работает и на войне. Чем больше ограничений для тех, кто защищается, тем больше потерь и разрушений, потому что пламя агрессии не знает ограничений. Вот почему защита демократии должна иметь все оружие, которое будет надежно гарантировать поражение агрессора", – добавил Зеленский.

Кроме того, президент считает, что россияне должны вносить вклад в защиту мира от Кремля, чьей безнаказанности они потакали. В частности, необходимо искать, замораживать и направлять на восстановление не только отдельные активы государства-агрессора и отдельных связанных лиц, а все активы России и российских богачей, "которые обменивали молчание на увеличение своего состояния", потому что они должны иметь мотив, чтобы действовать в защиту свободы и чтобы быстрее кончилось террористическое правление Кремля.

"Война делает вещи кристально ясными... Когда наши бойцы отбивают штурмы под Бахмутом, они не могут ждать неделями, прежде чем произвести артиллерийский выстрел в ответ на вражеские действия. Огонь должен быть мгновенным и обезвреживающим угрозу. Такими же быстрыми должны быть и все наши с вами решения", – подчеркнул он.

При этом Зеленский уточнил, что почему-то санкции против России значительно медленнее, чем ее агрессия, глобальное давление на российскую элиту слабее, чем ее мотив терпеть Кремль, а поддержка украинских воинов в окопах менее дальнобойна, чем оружие террористов, действующих против Украины.

"Да и ваша собственная готовность защищать свои демократии менее решительна, чем намерения тех, кто хочет мировой войны против демократии. Демократии нужна победа. Сейчас! В этом году! Не когда-нибудь. Не со временем. Сейчас! Мы способны это обеспечить. Украина и все, кто помогает. Я уверен, что обеспечим! Но действуйте, пожалуйста, действуйте, коллеги", – призвал глава государства.

Война в Украине: последние новости

В среду, 29 марта, российские захватчики в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области. Враг ударил по детскому саду.

Кроме того, в Донецкой области продолжаются тяжелые бои на Бахмутском направлении. Оккупанты имеют там частичный успех, отмечают в Генштабе. Несмотря на это, украинские защитники продолжают держать город-крепость.

По данным Генштаба, на данный момент в эпицентре боевых действий остаются Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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