Разговор среди прочего касался Вильнюсского саммита НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон, который накануне посещал Пекин, провели почти полуторачасовой телефонный разговор.

Как рассказал Зеленский после переговоров, визит французского лидера в Китай был одной из обсуждаемых тем.

"Выразил благодарность за осуждение ужасной, бесчеловечной казни украинского воина российскими военными преступникам. Обсудили итоги недавнего визита Президента Макрона в Китай. Рассказал о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех наших территорий. Отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины на поле боя", – пишет Зеленский.

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По словам главы государства, разговор также касался Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года и его ожидаемых результатов.

"В частности, необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до момента вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира", - добавил президент.

Визит Макрона в Китай - что нужно знать

В начале месяца президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен совершили официальный визит в Пекин, главными темами которого стали война в Украине и отношения между Китаем и Европой.

Французский лидер призвал Си Цзиньпина "привести в чувство" Россию и способствовать возобновлению мирных переговоров. МИД Китая тогда опубликовал заявление, в котором пообещал продолжать играть роль в содействии мирным переговорам.

Издание Politico позднее сообщало, что переговоры не изменили мнение лидера КНР Цзиньпина о войне в Украине.

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