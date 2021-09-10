В 2019 году во время дебатов с Порошенко Зеленский пообещал идти только на один срок.

Президент Владимир Зеленский отметил, что выполнит все обещания в течение одного срока.

Об этом глава государства ответил в комментарии УП.

Журналисты поинтересовались у Зеленского, сдержит ли он обещание не идти на второй срок, о чем заявлял во время своего избрания в 2019 году. Тот подошел издалека – Зеленскому показалось, что медиа не очень заинтересованы в ответе на этот вопрос.

Журналист: А о втором сроке? Я вас спрашивал.

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Ж.: Но ведь вы баллотируетесь…

З.: Я никуда не баллотируюсь. Я лучше выполню все, что обещал в своем одном сроке и поеду отдыхать.

В 2019 году во время предвыборных дебатов со своим главным соперником и пятым президентом Петром Порошенко с трибуны НСК "Олимпийский" Владимир Зеленский пообещал идти только на один срок: "По вопросу о втором сроке. Я говорил, что иду на один срок. За 5 лет в Украине будет другой президент".

С тех пор мнение о втором баллотировании у Зеленского и его команды постоянно меняется. Уже в мае 2020 года в разговоре с журналистами президент заявил, что ему не хватит одной каденции, чтобы выполнить все обещания. Тогда как в июле 2021-го он ответил, что об этом "еще рано говорить".

В марте 2021 года стало известно, что политическая фракция Зеленского "Слуга народа" будет просить своего лидера участвовать на следующих президентских выборах.

Согласно последним социологическим опросам, более 30% украинцев согласились бы отдать голос за Зеленского, которому доверяют 50% и не доверяют 48% респондентов.

В то же время в июле 48% украинцев ответили, что негативно отнеслись бы к баллотированию Зеленского на второй срок.

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Автор: Яна Ставская