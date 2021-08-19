Президент отметил, что об этом рано говорить, но "некоторые вещи" он хочет закончить.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще рано говорить о возможном его баллотирования на второй президентский срок, но он хотел бы "некоторые вещи закончить".

Об этом он сказал в интервью НВ, Washington Post, Liberation, "Новой газете" и Funke Media.

На вопрос, готовится ли он ко второму сроку, Зеленский ответил, что об этом говорить еще рано.

"Очень рано об этом говорить. Даже неинтересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я же сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - сказал президент Украины.

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На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил, что хочет "закончить некоторые вещи". "Я не просто рассматриваю эту возможность, честно говоря, я хочу закончить некоторые вещи. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно - это не моя амбиция", - отметил Зеленский.

Ранее президент, комментируя тему второго срока, говорил, что ему не хватит одной каденции на посту президента. "Я подумаю", - сказал он в мае 2020 года, отвечая на вопрос, планирует ли баллотироваться на еще один президентский срок.

Спустя год Зеленский заявил, что решение о баллотировании на второй президентский срок в первую очередь зависит от людей.

Автор: Константин Гончаров