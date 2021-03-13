Партия "Слуга народа" будет просить главу государства Владимира Зеленского баллотироваться на второй президентский срок.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции «СН» и председатель политсовета партии Давид Арахамия сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.
В свою очередь председатель партии, первый заместитель руководителя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сказал, что разговоры о втором сроке можно вести все время, но на них должен ответить сам Зеленский.
"Можно эти спекуляции проводить бесконечно. Но есть только один человек в этом мире, который точно даст ответ на этот вопрос, - это Владимир Александрович Зеленский", - подчеркнул он.
В то же время Арахамия добавил: "Но мы будем его просить идти на второй срок".
Закончили они вдвоем свой ответ на вопрос фразой о том, что "мы будем просить, но, как он решит, - это его личное решение".
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