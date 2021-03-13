Давид Арахамия и Александр Корниенко отметили, что ответ на вопрос о втором президентском сроке может дать только сам Владимир Зеленский.

Партия "Слуга народа" будет просить главу государства Владимира Зеленского баллотироваться на второй президентский срок.

Читайте также"Слуга народа" приняла за основу новую программу партии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции «СН» и председатель политсовета партии Давид Арахамия сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

В свою очередь председатель партии, первый заместитель руководителя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сказал, что разговоры о втором сроке можно вести все время, но на них должен ответить сам Зеленский.

"Можно эти спекуляции проводить бесконечно. Но есть только один человек в этом мире, который точно даст ответ на этот вопрос, - это Владимир Александрович Зеленский", - подчеркнул он.

В то же время Арахамия добавил: "Но мы будем его просить идти на второй срок".

Закончили они вдвоем свой ответ на вопрос фразой о том, что "мы будем просить, но, как он решит, - это его личное решение".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк