Зеленский заявил, что идет только на один президентский срок

Он отметил, что на второй срок не будет баллотироваться.

Во время дебатов на НСК "Олимпийский" кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что собирается идти только на один президентский срок.

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"По вопросу о втором сроке. Я говорил, что иду на один срок. После 5 лет в Украине будет другой президент", - отметил Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что считает свое лидерство в избирательной гонке результатом ошибок президента Петра Порошенко.

"Я не политик, я просто человек. Простой человек, пришедший сломать эту систему. Я результат, Петр Алексеевич. Я результат ваших ошибок и обещаний. И это так и есть. Это правда, и вы это понимаете", - подчеркнул Зеленский.