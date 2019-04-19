Зеленский заявил, что идет только на один президентский срок
19:53, 19 апреля 2019Выборы 2019
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Он отметил, что на второй срок не будет баллотироваться.
Зеленский заявил, что не будет во второй раз баллотироваться в президенты \ УНИАН
Во время дебатов на НСК "Олимпийский" кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что собирается идти только на один президентский срок.
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"По вопросу о втором сроке. Я говорил, что иду на один срок. После 5 лет в Украине будет другой президент", - отметил Зеленский.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что считает свое лидерство в избирательной гонке результатом ошибок президента Петра Порошенко.
"Я не политик, я просто человек. Простой человек, пришедший сломать эту систему. Я результат, Петр Алексеевич. Я результат ваших ошибок и обещаний. И это так и есть. Это правда, и вы это понимаете", - подчеркнул Зеленский.
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