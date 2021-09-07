За действующего главу государства готовы вновь проголосовать 31,1% украинцев.

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то 31,1% украинцев проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Социологическая группа "Рейтинг", ссылаясь на результаты проведенных исследований.

Отмечается, что указанный процент - это мнение тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Социологи указывают на рост рейтинга нынешнего президента по сравнению с началом августа – тогда за Зеленского готовы были проголосовать 27% респондентов.

Согласно последнему опросу, 13,3% поддержали бы Петра Порошенко, 10,9% – Юрия Бойко, 9,2% – Юлию Тимошенко, 6,1% – Игоря Смешко, 5,7% – Владимира Гройсмана, 5,7% – Евгения Мураева, 4,1% – Олега Ляшко, 3,7% – Дмитрия Разумкова, 3,1% – Арсения Яценюка. Поддержка других кандидатов ниже 2%.

Исследование показало, что Зеленский также возглавляет рейтинг доверия к политикам. Ему доверяют 50% опрошенных, не доверяют – 48%. "Таким образом, политик вернул положительный баланс доверия, который имел в течение первого года правления", - отмечают социологи.

Читайте такжеПочти половина украинцев оценивают визит Зеленского в США как удачный – опросРазумкову доверяют 29%, не доверяют – 32%, не знают его – 33%. Порошенко доверяют 26%, не доверяют – 71%. Тимошенко доверяют 26%, не доверяют – 72%. Бойко доверяют 23%, не доверяют – 58%, не знают его – 16%. Денису Шмигалю доверяют 17%, не доверяют – 46%, не слышали о таком – 30%. Виктору Медведчуку доверяют 15%, не доверяют – 71%.

Респондентам предлагалось также ответить на вопрос, за кого из кандидатов в предложенном списке они не проголосовали бы ни в коем случае. Антирейтинг возглавил Порошенко - 45% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 38% не проголосовали бы за Тимошенко, 35% – Бойко, 25% – Ляшко, 24% – Зеленского. Отмечается, что каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Тягнибока и Мураева.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 2-4 сентября. Было опрошено 2500 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности - не более 2,0%.

Напомним, что, согласно другому опросу, почти половина украинцев негативно относится к идее баллотирования Зеленского на второй срок.

Автор: Станислав Кожемякин