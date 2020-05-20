Зеленский заявляет, что ему не хватит одной каденции на посту президента

Вместе с тем, Зеленский подумает, баллотироваться ли на еще один президентский срок. По его словам, решение зависит от поддержки народа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ему не хватит одной каденции на посту главы государства, чтобы выполнить все обещанное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

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"Честно говоря, искренне: одной не хватит", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов.

На уточняющий вопрос, будет ли точно он баллотироваться на второй президентский срок, Зеленский сказал, что подумает, баллотироваться ли на еще один срок.

"Я подумаю", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли баллотироваться на еще один президентский срок.

"Я думаю, что любой президент, который имеет 10, 15 или 16 процентов в начале любой кампании предвыборной, если он именно такой процент, не имеет права идти в президенты. Потому что это значит одно - общество не поддерживает. Я иду на один срок, как говорил, я вижу, что работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать (баллотироваться). Буду думать", - сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не собирается баллотироваться на второй президентский срок.