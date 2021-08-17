Лишь 21,9% заявили, что отнеслись бы к такому решению положительно.

Почти половина опрошенных граждан Украины - 48% - негативно отнесется, если президент Украины Владимир Зеленский объявит решение о баллотировании на второй срок.

Об этом свидетельствует социологическое исследование Центра Разумкова "Оценка личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины (июль-август 2021 года)".

В частности, у респондентов спросили: "Если бы Владимир Зеленский заявил о том, что он на следующих президентских выборах будет повторно баллотироваться на пост президента Украины, как бы вы к этому отнеслись?".

В целом среди всех опрошенных, отвечая на этот вопрос, 21,9% заявили, что отнеслись бы к этому положительно, 48% - отрицательно, 18,5% - безразлично, а 11,6% затруднились с ответом.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Методология и общие результаты оценки гражданами личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины.

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Автор: Виталий Саенко