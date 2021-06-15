Внедрение системы электронного декларирования было требованием ЕС для установления безвизового режима с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» (законопроект № 4651), который парламент принял 3 июня.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Ранее президент инициировал этот проект закона для восстановления наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.

Однако при рассмотрении документа в сессионном зале ВР депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимом и недвижимом имуществе, находящемся во владении или пользовании членов семьи декларанта.

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В соответствии с поправками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта дали ему соответствующую информацию.

Таким образом, декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе.

Учитывая это, президент вернул закон в парламент. «Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы», - отметил Зеленский.

Как известно, введение системы электронного декларирования было требованием Европейского Союза для установления безвизового режима с Украиной.

Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая полностью поддержала инициированные главой Украинского государства изменения по установлению наказания за правонарушения, связанные с декларированием, и не высказала никаких замечаний.

Декларирование в Украине: что известно

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Автор: Наталья Ничишина