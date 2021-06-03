Президент заявляет, что не допустит изменения подходов к декларированию и ослабления уголовной ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ветирует закон об уклонении от декларирования имущества членами семьи чиновников.

Как сообщает пресс-служба главы государства, речь идет о принятом сегодня парламентом законе «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» (законопроект № 4651).

«Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием», - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что депутаты Верховной Рады при принятии закона изменили подходы к декларированию активов, находящихся во владении членов семьи декларанта, что давать возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. Так, за такие действия декларанты не будут наказаны. Сейчас же такие активы подлежат обязательному декларированию в части тех сведений, которые известны или должны быть известны субъекту декларирования.

«Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, и я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим», - добавил президент.

Кроме того, поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы. По словам главы государства, без комплексного изменения подхода к определению степени наказания оно не будет иметь надлежащего сдерживающего эффекта и не является пропорциональным.

«Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений должна быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны понести ответственность по закону», - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеСНБО составит список олигархов: законопроект Зеленского опубликован на сайте Рады

Закон об уголовной ответственности за ложную информацию в декларациях

3 июня Верховная Рада приняла закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях. Согласно закону, лишение свободы на срок до 2 лет грозит тем, кто умышленно не подал декларацию, или если данные в декларации лица отличаются от реальных на сумму более 4,5 млн грн.

НАПК призывает Зеленского ветировать закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях. В частности, по мнению НАПК, этот закон позволит чиновникам записывать имущество на родственников и уклоняться от декларирования имущества членов семьи.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко