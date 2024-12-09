Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин не желает завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию о желании новоизбранного президента США Дональда Трампа заморозить войну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал в начале переговоров с лидером немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в Киеве.

Глава государства ответил на вопрос, соглашается ли Украина на заморозку войны и какие должны быть условия безопасности, чтобы наша страна согласилась на подписание любых условий для достижения мира, учитывая то, что новоизбранный президент США, по сообщениям, хочет заморозить конфликт на текущих линиях.

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Как сказал Зеленский, очень важно на постоянной основе общаться с американской стороной и важно разрабатывать будущие шаги вместе с европейцами.

"Когда мы говорим о заморозке конфликта, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал: что мы более, чем кто-то в мире хотим завершения войны, и безусловно, дипломатически завершение войны принесет больше сохранения жизней, и мы хотим этого", - сказал он.

При этом, глава государства сообщил, о чем подчеркивал в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Трампом.

"Прежде всего вы увидите - Путин не хочет завершения этой войны. Поэтому, его надо заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Украина сильна перед любой дипломатией - это сильная на поле боя армия, это пакеты с оружием и тому подобное. Это дальнобойные системы, безусловно и ATACMS, и Taurus, и Storm Shadow и Scalp - все это нам очень сильно нужно", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, по его словам, Украине нужны гарантии безопасности:

"Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть".

Зеленский отметил, что намерен убедить действующего президента США Джо Байдена согласовать такое приглашение.

Трамп и Украина - последние новости

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, о чем говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским во время встречи в Париже. Он также поделился, как прошли встречи с президентом Франции и первой леди США.

Кроме этого, Трамп прокомментировал свое обещание закончить войну за 24 часа. Он заверил, что постарается сделать все возможное, но это сложно.

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