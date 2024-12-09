'Это что-то новое': Трамп рассказал, о чем говорил с Зеленским во время встречи в Париже

Трамп также поделился, как прошли встречи с президентом Франции и первой леди США.

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и новоизбранного лидера США Дональда Трампа в Париже в Елисейском дворце они обсудили полномасштабную войну в нашей стране и возможность ее завершения. Об этом республиканец сообщил во время телефонного интервью журналистам New York Post.

"Он хочет заключить мир. Это что-то новое", - сказал Трамп.

Новый президент США подчеркнул, что Зеленский заинтересован в прекращении огня в Украине.

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"Он хочет заключить мир. Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время, и Путин должен думать, что пришло время, потому что он проиграл - когда вы теряете 700 000 человек, пришло время. Это не закончится, пока не наступит мир", - добавил республиканец.

Трамп подчеркнул, что он обсуждал с президентом Украины то, как можно завершить войну в Украине. По его словам, он разрабатывает концепцию прекращения огня. Также он прокомментировал свой пост на платформе Truth Social, в к отором упомянул Россию в контексте падения правительства Сирии.

"Произошло то, что Россия не смогла взять на себя ответственность, поскольку все они увязли в этой ужасной войне, которая никогда не должна была произойти в Украине", - объяснил Трамп.

Кроме того, новоизбранный президент США встретился с президентом Эмманюэлем Макроном и обсудил с ним НАТО. По мнению республиканца, Альянс должен "выплачивать свою справедливую долю".

"Я сказал, что НАТО хороша, пока они платят по счетам, но им нужно платить по счетам, потому что, знаете ли, когда я связался с НАТО, никто не платил, а потом они платили, когда я вмешался. Он согласен со мной. Он хороший человек, он проделал хорошую работу. Я сказал ему: "Ты не представляешь, какую хорошую работу ты проделал" в этой часовне. Это очень трудно сделать. Кропотливо", - поделился Трамп.

Также республиканец поговорил в Елисейском дворце с нынешней первой леди США Джилл Байден. По его словам, она была любезной, несмотря на их давние разногласия.

"Это политика. К этому надо привыкнуть. Она была очень мила, и у нас состоялся очень приятный разговор", - сказал республканец.

Трамп и Украина - важные новости

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине после возвращения в Белый дом. Американский лидер заверил, что активно пытается положить конец войне.

Кроме того, Трамп прокомментировал свое обещание закончить войну в Украине за 24 часа. Он заверил, что делает все возможное, чтобы добиться прекращения огня.

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