Зеленский: Россияне бегут из Сирии, но могут снова сеять смерть там

Президент отметил, что российское присутствие всегда имеет цель дестабилизировать ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние события в Сирии. Украинский лидер не исключает, что Россия может снова вмешаться в конфликт.

Как отметил Зеленский в Telegram, сейчас Россия пытается покорить Грузию после нескольких войн против этой страны, до сих пор не отпускает Молдову и спешно покидает Сирию.

"Сейчас россияне бегут из Сирии, но это не значит, что они не попытаются вновь сеять смерть там. Российское военное присутствие есть даже в Африке, и именно с целью дестабилизации", - прокомментировал президент.

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Сирия сегодня - что известно о ситуации в стране

Как сообщал УНИАН, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада

Асад покинул Дамаск и отправился в неизвестном направлении. Повстанцы утверждают, что зашли в столицу без сопротивления со стороны армии.

Тем временем премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали объявил, что готов поддержать непрерывность правления и будет сотрудничать с любым руководством, которое выберет сирийский народ.

Самолет президента Сирии Башара Асада покинул Дамаск. Воздушное судно летело в неизвестном направлении, а затем исчезло с радаров.

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