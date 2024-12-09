Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что РФ могла потерять на войне около 500 тысяч оккупантов, а Украина - около 400 тысяч защитников.

В интервью NBC News политика спросили, стоит ли Киеву готовиться к уменьшению американской помощи после того, как он примет присягу. Он ответил коротко: "Возможно". После этого Трамп снова упрекнул европейские страны за то, что они тратят меньше денег, чем Штаты:

"Война с Россией для Европы важнее, чем для нас. Она важна для всех, но для Европы важнее, чем для нас. Между нами есть маленькая вещь, которая называется океан".

Журналистка напомнила Трампу об обещании закончить войну в Украине всего за сутки - еще до того, как он официально вступит в должность президента. Политик ответил, что пытается это сделать. "Я пытаюсь закончить ее, если смогу", - добавил он.

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По его словам, в этой войне людей убивают "на уровне, которого никто никогда не видел". "Россия потеряла, пожалуй, 500 тысяч. Украина потеряла больше, чем они говорят, возможно, 400 тысяч. Вы говорите о сотнях тысяч тел, лежащих на полях. Это самая глупая вещь, которую я когда-либо видел, и этого нельзя было допустить. Байден должен был бы остановить это", - отметил новоизбранный президент США.

Что Трамп говорил о потерях

Напомним, вчера американский политик написал в сети, что оккупационная российская армия потеряла в Украине около 600 тысяч ранеными и мертвыми. По его данным, украинские войска потеряли 400 тысяч бойцов.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что Украине известно о 198 тысячах убитых оккупантов и более 550 тысяч раненых. Украина потеряла 43 тысячи воинов, еще 370 тысяч получили ранения.

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