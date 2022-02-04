Президенты обсудили общую позицию перед очередной встречей "нормандской четверки" в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон второй раз за неделю провели телефонный разговор.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем твиттере.

"Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках нормандского формата", - сообщил Зеленский.

Также он добавил, что во время разговора они согласовали дальнейшие совместные шаги для поддержания устойчивости Украины и усиления финансового и экономического взаимодействия.

Отметим, что Эммануэль Макрон 3 февраля также провел телефонные разговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и российским лидером Владимиром Путиным.

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Напомним, что 29 января Зеленский и Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили важность активизации работы ТКГ и ее подгрупп для быстрого прогресса в реализации Минских договоренностей.

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