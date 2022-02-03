Соглашение подписали в рамках сегодняшнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

Подписание соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией позволит увеличить товарооборот между странами до 10 млрд долларов в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после подписания соглашения заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Даже до подписания соглашения наша взаимная торговля за прошлый год установила рекорд и выросла до 7 млрд долларов, более чем на половину. Это доказательство, что наша цель, наша договоренность, стремление президентов обеих стран – 10 млрд долларов – более чем реальна, а соглашение о свободной торговле поможет добиться ее быстрее, чем мы ожидали", - сказал он.

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Также президент заявил, что подписание соглашения позволит увеличить валовой внутренний продукт Украины.

"Я поздравляю всех с этим важным шагом. Спасибо нашим командам, которые вели эти переговоры. Мы прошли долгий, трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества. Это - новые возможности бизнеса. Это – новые рынки, новые достижения, новые доходы, новые рабочие места, инвестиции, рост ВВП наших стран и благополучия наших народов", - сказал он.

Соглашение о ЗСТ:

3 февраля 2022 гола премьер-министр Денис Шмыгаль и министр торговли Турецкой республики Мехмет Муш подписали соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией между правительствами обеих стран.