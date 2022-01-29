Зеленский сказал Макрону, что его активная позиция сделала возможной встречу советников лидеров стран "нормандского формата".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Зеленского, он сказал Макрону, что его активная позиция сделала возможной встречу советников лидеров стран "нормандского формата".

"Появился первый с 2019 года документ. Договорились не сбавлять темп. Пока условия благоприятствуют, надо встречаться и говорить. Когда продолжаются переговоры, риск эскалации уменьшается", - сказано в сообщении президента.

Зеленский также поблагодарил лидера Франции за твердую и последовательную поддержку Украины, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также была обсуждена важность активизации работы ТКГ и ее подгрупп с целью быстрого прогресса в реализации Минских договоренностей, сообщает сайт ОП.

"Пока существует благоприятный климат для диалога, надо наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, риск дальнейшей эскалации уменьшается", - отметил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, ранее 28 января Макрон уже провел разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они более часа общались по телефону.

Путин заявил Макрону, что Москва внимательно изучит ответы Запада на ее предложения по "гарантиям безопасности" и уже после этого определится с дальнейшими действиями.

В Кремле также сообщили, что Путин и Макрон договорились продолжить диалог по ряду вопросов европейской безопасности.