Председатель ОБСЕ Буяр Османи отметил, что вопрос безопасности Украины является приоритетом его президентства.

Президент Владимир Зеленский обсудил с действующим главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи необходимость увеличения внимания ОБСЕ к нарушениям прав человека на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщается на сайте президента. Глава государства поздравил Северную Македонию с началом председательства в ОБСЕ и отметил важность осуществления министром в статусе действующего главы организации своего первого зарубежного визита именно в Украину.

"Для нас это очень важно. Мы благодарны ОБСЕ за то, что последовательно поддерживала наше государство, начиная со времени временной оккупации некоторых частей нашей территории в 2014 году. Сегодня поддержка миссии Организации важна как никогда", - отметил президент.

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Он выразил надежду, что во время македонского председательства ОБСЕ будет использовать все возможные средства для осуществления давления на агрессора, прежде всего с целью прекращения нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

"Мы нуждаемся в увеличении внимания ОБСЕ к двум ключевым проблемам: принудительной депортации женщин и детей на территорию РФ и условиям содержания украинских военнопленных. Это для нас очень важные вещи", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины уделил особое внимание важности реализации украинской формулы мира и пригласил македонское председательство к участию в этом процессе. "Мы хотим, чтобы был восстановлен мировой порядок и возвращена стабильность в наш регион. Рассчитываю на вовлеченность ОБСЕ и Северной Македонии в имплементацию формулы мира", - сказал он.

Зеленский отдельно поблагодарил правительство и народ Северной Македонии за гуманитарную и оборонную поддержку нашей страны с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Со своей стороны действующий председатель ОБСЕ подчеркнул солидарность с Украиной и ее народом и отметил, что вопрос безопасности нашей страны является приоритетом его президентства.

Как министр иностранных дел Северной Македонии Османи заверил, что его государство будет поддерживать Украину до победы над агрессором.

Председательство Северной Македонии в ОБСЕ

Как сообщал УНИАН, с 1 января Северная Македония переняла от Польши председательство в ОБСЕ. Прекращение войны России против Украины является главным приоритетом для этой страны в рамках председательства на протяжении всего 2023 года.

12 января Османи избежал ответа на вопрос, возможно ли остановить агрессию Российской Федерации против Украины без изменения режима президента Владимира Путина. В то же время он призвал Россию вывести все свои войска с территории Украины.

16 января Османи прибыл в Киев. Перед визитом в Украину он решительно осудил российские ракетные атаки по городу Днепр.

Ранее генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выступила против исключения РФ из организации. Такую позицию она аргументировала необходимостью сохранить "каналы связи". Также она отметила, что в отличие от Совета Европы, ОБСЕ якобы не имеет механизма приостановления членства, через который можно было бы исключить Россию.

Недавно на встрече омбудсменов Украины и России Дмитрия Лубинца и Татьяны Москальковой в Турции было задекларировано намерение открыть гуманитарный коридор между странами для освобождения украинцев, которых удерживает страна-агрессор. Идею создания такого коридора поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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