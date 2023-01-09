Такую позицию Шмид аргументировала необходимостью сохранить "каналы связи" с россиянами.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид выступила против исключения РФ из организации.

"Я считаю, что сейчас есть смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ", - сказала она в интервью немецкой газете Die Welt.

Такую позицию Шмид аргументировала необходимостью сохранить "каналы связи". Она пояснила, что "держать дипломатические каналы открытыми не значит договариваться", а "сидеть за одним столом - не значит обмениваться дипломатическими любезностями".

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Также она отметила, что в отличие от Совета Европы, ОБСЕ не имеет механизма приостановления членства, через который можно было бы исключить Россию. "ОБСЕ возникла из противостояния времен "холодной войны". Она была основана странами, которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию", - пояснила сущность организации генсекретарь.

Россия и ОБСЕ

Ранее Украина призвала исключить РФ из ОБСЕ. В апреле 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство России в ОБСЕ "представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе". "Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда их нужно создать и исключить РФ", - сказал тогда он.

Россия блокирует принятие решений ОБСЕ по Украине.

В ноябре власти Польши, которая в 2022 году председательствовала в ОБСЕ, не выдали российской делегации визы для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц организации, объяснив это желанием "максимально изолировать Россию".

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