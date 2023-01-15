Предполагается, что гуманитарный коридор позволит вернуть Украине тысячи военных и гражданских, которых удерживает РФ.

На встрече омбудсменов Украины и России Дмитрия Лубинца и Татьяны Москальковой в Турции ранее на этой неделе было задекларировано намерение открыть гуманитарный коридор между странами для освобождения украинцев, которых удерживает страна-агрессор.

Как Лубинец рассказал в интервью "Укринформ", идею создания такого коридора поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Идея о гуманитарном коридоре, очевидно, возникла во время моих консультаций с российской омбудсменкой Москальковой. К переговорам выразил желание присоединиться омбудсмен Турции Шереф Малкоч. ... Когда возникла идея коридора, конечно, мы на нее согласились. ... Во время обсуждений второго раунда возникла инициатива проговорить вопрос с президентом Эрдоганом. От слов – к делу, вечером мы уже встретились с ним в президентском дворце и там идея создании гуманитарного коридора была проговорена и публично задекларирована", – сказал он.

Видео дня

Как объяснил омбудсмен, открытие гуманитарного коридора, вероятно, не потребует создания специального координационного центра. Работа может отбывать в рамках Координационного штаба, который уже занимается обменами пленными.

"Хотим усилить это направление и чтобы заработало что-то новое, в частности, репатриация (возвращение военнопленных и гражданских лиц на родину, с возобновлением их гражданских прав - УНИАН). По гражданским, очевидно, это будет другой трек. Но, думаю, нет смысла под него строить отдельный координационный центр", – отметил он.

По словам Лубинца, предполагается, что коридор будет функционировать на основе заключенных соглашений (как и "зерновой коридор") и будет способствовать возвращению в Украину как военных, так и гражданских. Речь идет о тысячах человек.

"Во-первых, было бы правильно зафиксировать юридически, во-вторых, расширить уже действующие каналы. Этот гуманитарный коридор, по нашему замыслу, будет касаться всех граждан, не только военных. ... Речь идет о тысячах, но мы не разделяем их и не ставим приоритета для одной из категорий граждан. Все они – граждане Украины, которые нуждаются в защите. С гражданскими у нас огромная проблема, потому что Российская Федерация задерживала на территории Донецкой и Луганской областей и удерживает гражданских, начиная с 2014 года. Это граждане Украины, которые, по их мнению, способствовали Вооруженным Силам Украины, занимали проукраинскую позицию, волонтерили. В этом списке имеем 377 человек, задержанных и удерживаемых с 2014-го по 24 февраля 2022 года. После начала этой фазы активной войны есть отдельный список. Также есть список политзаключенных Кремля, в котором 158 украинцев, большинство из них – крымские татары. Еще один список ведем с 24 февраля 2022 года, когда Российская Федерация массово задерживала граждан Украины на территориях, которые были под контролем российской власти или сейчас находятся под ее контролем", – отметил омбудсмен.

Лубинец отметил, что список гражданских, находящихся в плену РФ с начала полномасштабной войны, постоянно увеличивается. Уже сейчас у украинских властей есть обращения около 20 тысяч семей, вопрос о освобождении многих из них поднимается перед российской стороной впервые. Работа по открытию гуманитарного коридора позволила бы по крайней мере получить информацию о них.

"На мой взгляд, гуманитарный коридор на первом этапе имел бы элементарно дать информацию, где эти люди, которых ищут родные, находятся, в каком они состоянии. Часто родственники ничего больше не знают, кроме того, что их забрали российские военные или правоохранители. Поэтому первое – это получение этой информации. Второе – возвращение. Мы пытались через переговоры выйти на то, чтобы их начали отпускать. Опять же, согласно Женевской конвенции, они не могут просто удерживать гражданских лиц, это прямое нарушение. Либо выдвигаете обвинения, либо отпускаете. Если бы выдвигали обвинения, мы по крайней мере бы получали эту информацию, о количестве судебных разбирательств. Этого нет. Количество очень большое, но и первый шаг уже сделан – первый список, в котором около 2 тысяч человек, мы уже передали", – отметил он.

Кроме этого, в рамках гуманитарного коридора Украина стремится вернуть 800 тяжелораненых военных, которые должны подлежать репатриации.

Переговоры омбудсменов Украины и РФ-что стоит знать

Накануне уполномоченные по правам человека Украины и РФ Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова встретились в Анкаре (Турция) на полях международной конференции "Будущее прав человека в 21-м веке".

Состоялись три встречи – двусторонние и с участием турецкой стороны. Обсуждали ряд гуманитарных вопросов, в частности, освобождение гражданских лиц, находящихся в российском плену с 2014 года (в списке 158 таких лиц). После встречи Лубинец сообщил, что есть положительные сдвиги.

"Прорыва нет, но по крайней мере пошла техническая работа: обмениваемся списками, информацией. ... 158 [удерживаемых РФ гражданских] граждан Украины, большая часть из которых – это представители крымскотатарского народа. Наверное впервые российская сторона согласилась принять списки и, проработав их, предоставить информацию о том, где эти люди находятся, в каком они состоянии. Также обсудили различные варианты их возвращения", - рассказывал он.

Впоследствии стало известно, что Турция готова забирать наших раненых, которые находятся в плену РФ, лечить их и возвращать домой. Извещали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить этот вопрос с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: