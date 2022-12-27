Генсек Антониу Гутерриш готов быть посредником для Украины и России, но для этого нужно согласие всех сторон.

Кремль не собирается соглашаться на мирные переговоры на условиях Украины. Киев намерен представить свой план окончания войны на мирном саммите в ООН.

Как заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам из "РИА Новости", Россия будет ориентироваться только на свои условия.

"Россия никогда не следовала чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл", - заявил Песков отвечая на вопрос, готова ли Москва идти на переговоры на условиях Украины.

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В свою очередь, спикер ООН Флоренсия Сото Нино-Мартинес дала очень осторожный ответ отметив, что Генсек Антониу Гутерриш готов быть посредником для Украины и России, но для этого нужно согласие всех сторон, пишет ABC News.

"Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может быть посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником", - заявила Нино-Мартинес.

Формула мира для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. Она состоит из 10 пунктов, которые четко проработаны.

По словам президента Украины, мир воспринял озвученную им формулу крайне позитивно. В то же время Кремль ответил на нее эскалацией. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, российские власти не заинтересованы в проведении мирных переговоров для окончания войны.

26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство планирует провести до конца февраля 2023 года международный саммит для обсуждения "формулы мира" и завершения войны, развязанной Россией против Украины. По его словам, лучшей площадкой для проведения этого саммита могла бы стать Организация Объединенных Наций. Кулеба также отметил, что участие Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Украина приветствовала бы.

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