По результатам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с высокими должностными лицами Объединенных Арабских Эмиратов планируется подписание ряда двусторонних документов.

По результатам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с высокими должностными лицами Объединенных Арабских Эмиратов планируется подписание ряда двусторонних документов.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время визита глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммадом бин Заид Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

Первая леди Украины в рамках развития направления «культурная дипломатия» встретится с министром культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

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Автор: Виктория Токарева