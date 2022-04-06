Фактически импортные и экспортные операции с государством-агрессором полностью остановились с началом войны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами Кабинета министров, на котором дал поручение ввести эмбарго на торговлю с Россией.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса президента.

"Президент дал правительству поручение формализовать прекращение товарооборота Украины с Россией. Фактически импортные и экспортные операции с государством-агрессором полностью остановились с началом войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на заседании обсудили выполнение государственного бюджета.

"Участники совещания обсудили возможные источники наполнения государственной казны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования от МВФ и тому подобное. При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики – как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

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