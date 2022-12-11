Он отметил, что подробности и результаты диалога будут обнародованы после его завершения.

Запланирован разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщил Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня же – позже запланирован разговор с президентом Соединенных Штатов Байденом. Подробности и результаты – после завершения разговора", - отметил он.

Видео дня

Напомним, США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн.

Переговоры Зеленского

Сегодня президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого они синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины. Зеленский также обсудил с Макроном сотрудничество по обороне и энергетике.

Также сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили работу и возможное расширение зернового коридора.

Примечательно, что перед разговором с Зеленским Эродоган провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

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