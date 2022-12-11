Президент Украины поблагодарил лидера Турции за сотни генераторов для наших городов.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора.

Украинский лидер также поблагодарил за сотни генераторов для наших городов и за приют для украинских детей, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

"Продолжил диалог с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом... Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", - отметил президент.

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Новости о Зеленском сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 11 декабря, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Также, по словам Зеленского, обсудили реализацию формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины.

Справка УНИАН. 26 ноября началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будет отправляться в страны Африки и Азии.

Украина планирует отправить из портов по крайней мере 60 судов в страны, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса и нуждаются в срочной помощи. Предполагается, что каждый корабль с зерном обеспечит потребность в продовольствии в среднем для 90 тыс. человек.

По состоянию на 28 ноября более 30 стран и международных организаций заявили о поддержке проекта Grain from Ukraine.

Владимир Зеленский сообщал, что в рамках инициативы Grain From Ukraine аккумулировано уже почти 150 млн долларов.

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