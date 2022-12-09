И Украина, и Запад констатируют, что Москва не готова к мировому соглашению.

Заместитеть госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман отказалась уточнять, каким вывод войск из Украины видит американский глава Джо Байден.

На прошлой неделе Байден впервые после вторжения в Украину заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным, если тот действительно хочет положить конец войне. Он сказал, что "есть один способ закончить эту войну - рациональный путь. Путину нужно уйти из Украины, номер один".

Но на уточняющий вопрос журналистов Sky News, включает ли этот вывод войск также деоккупацию Крыма, Шерман ответить не смогла.

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Журналисты напомнили ей, что Зеленский ясно дал понять, что требует от России освободить все территории и покинуть Украину в границах 1991 года.

"Мы поддерживаем президента Зеленского, мы поддерживаем украинский народ. Не нам решать, каким будет решение путем переговоров в конце, а украинцам", - сказала Шерман.

Шерман в очередной раз напомнила, что США не будут обсуждать Украину "без Украины".

"И здесь важно то, что есть один агрессор – это Владимир Путин, и одна жертва – и это Украина.. Мы видели, что украинцы отказываются быть жертвами. Они будут сражаться за свою страну. Вот почему мы все поддерживаем их всеми возможными способами… Это может закончиться, если Владимир Путин выведет свои войска", - сказала дипломат.

Война в Украине: Россия требует переговоров

После вынужденного отвода войск из Харьковской и Херсонской областей российские чиновники на разных уровнях начали упрашивать Украину сесть за стол переговоров.

Однако и Украина, и Запад констатируют, что Москва не готова к мировому соглашению. Более того, Путин не отказался от своих первоначальных планов захватить всю страну, обезглавив легитимное руководство.

"Паузу" Кремль использует только ради подготовки своей необученной армии мобилизованных к еще более жестоким боям.

США неоднократно поддерживали, что Украина должна отстаивать захваченные Россией с 24 февраля территории.

Члены седьмого заседания "Рамштайн" согласились снабдить ВСУ необходимым количеством вооружения, чтобы не сбавлять темпы в наступлениях зимой.

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