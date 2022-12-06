Президент Франции Эммануэль Макрон призвал отбросить полемику после недавних своих высказываний о гарантиях безопасности для Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал отбросить полемику после недавних высказываний о гарантиях безопасности для России, которые негативно восприняли официальный Киев и некоторые европейские страны.

"Я не думаю, что мы должны делать из мухи слона, пытаясь увидеть противоречия там, где их нет", - сказал Макрон по прибытии на саммит ЕС-Балканы в Тиране, пишет французское Le Figaro.

Напомним, ранее Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.

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Реакция на заявление Макрона о гарантиях безопасности для РФ

В МИД Польши критически отнеслись к заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, что новая архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для РФ.

Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто также не поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. "В сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран", – заявил Хаависто.

Также негативную реакцию заявление Макрона вызвало и в Эстонии.

А секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это заявление Макрона. "Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга-подписание соглашения с РФ и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось. Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрено смертной казни", - высказал свое мнение Данилов.

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