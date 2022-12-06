Президент Франции Эммануэль Макрон призвал отбросить полемику после недавних высказываний о гарантиях безопасности для России, которые негативно восприняли официальный Киев и некоторые европейские страны.
"Я не думаю, что мы должны делать из мухи слона, пытаясь увидеть противоречия там, где их нет", - сказал Макрон по прибытии на саммит ЕС-Балканы в Тиране, пишет французское Le Figaro.
Напомним, ранее Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.
Реакция на заявление Макрона о гарантиях безопасности для РФ
В МИД Польши критически отнеслись к заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, что новая архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для РФ.
Глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто также не поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. "В сложившейся ситуации нам нужны гарантии именно против России. Это касается как Украины, так и других стран", – заявил Хаависто.
Также негативную реакцию заявление Макрона вызвало и в Эстонии.
А секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это заявление Макрона. "Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга-подписание соглашения с РФ и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось. Единственная гарантия – это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрено смертной казни", - высказал свое мнение Данилов.