Чудовищные действия президента РФ Владимира Путина против Украины являются напоминанием о его наглом презрении к правам человека.
Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, комментируя освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер, передает Голос Америки.
"Жестокость Путина по отношению к Бриттни (Грайнер - ред.) – и его чудовищные действия против Украины – являются ошеломляющим напоминанием о его наглом презрении к правам человека, человеческому достоинству и верховенству закона", – говорится в заявлении Пелоси.
Спикер Палаты представителей высоко оценила усилия администрации президента Джо Байдена, которая в течение долгих месяцев вела переговоры по освобождению Бриттни Грайнер.
"Конгресс твердо стоит на стороне администрации, продолжая добиваться освобождения Пола Уилана и других американцев, несправедливо задержанных в России", – подчеркнула Пелоси.
Дело Бута
Бут, бывший офицер советских ВВС, был экстрадирован из Таиланда в США в 2010 году после операции управления по борьбе с наркотиками США. Он один из самых известных торговцев оружием в мире, история его жизни легла в основу голливудского фильма "Оружейный барон".
Бут получил 25 лет тюрьмы после того, как его признали виновным в заговоре с целью убийства американцев и официальных лиц США.
Обмен Виктора Бута
Сегодня США и РФ провели обмен, в ходе которого американская сторона выдала российского гражданина и торговца оружием Виктора Бута, а взамен получила американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.