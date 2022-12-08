Также в своем заявлении Пелоси прокомментировала обмен Виктора Бута на американскую спортсменку Бриттни Грайнер.

Чудовищные действия президента РФ Владимира Путина против Украины являются напоминанием о его наглом презрении к правам человека.

Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, комментируя освобождение американской баскетболистки Бриттни Грайнер, передает Голос Америки.

"Жестокость Путина по отношению к Бриттни (Грайнер - ред.) – и его чудовищные действия против Украины – являются ошеломляющим напоминанием о его наглом презрении к правам человека, человеческому достоинству и верховенству закона", – говорится в заявлении Пелоси.

Видео дня

Спикер Палаты представителей высоко оценила усилия администрации президента Джо Байдена, которая в течение долгих месяцев вела переговоры по освобождению Бриттни Грайнер.

"Конгресс твердо стоит на стороне администрации, продолжая добиваться освобождения Пола Уилана и других американцев, несправедливо задержанных в России", – подчеркнула Пелоси.

Дело Бута

Бут, бывший офицер советских ВВС, был экстрадирован из Таиланда в США в 2010 году после операции управления по борьбе с наркотиками США. Он один из самых известных торговцев оружием в мире, история его жизни легла в основу голливудского фильма "Оружейный барон".

Бут получил 25 лет тюрьмы после того, как его признали виновным в заговоре с целью убийства американцев и официальных лиц США.

Обмен Виктора Бута

Сегодня США и РФ провели обмен, в ходе которого американская сторона выдала российского гражданина и торговца оружием Виктора Бута, а взамен получила американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Обмен произошел в Абу-Даби.

Вас также могут заинтересовать новости: