В настоящее время кадровых вопросов в повестке дня работы Верховной Рады нет.

Сегодня парламент планирует заслушать информацию представителей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), о реализации законодательства по реформированию рынка электроэнергии и природного газа, осуществлении в пределах полномочий тарифной политики и необходимых мерах по защите интересов потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время кадровых вопросов в повестке дня работы Верховной Рады на сегодня нет, но они не нуждаются во включении в повестку дня, поэтому могут рассматриваться в любой момент.

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Ранее депутаты заявляли, что в четверг может рассматриваться вопрос о назначении Юрия Витренко на должность министра энергетики. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко вчера сообщил, что соответствующее представление фракция внесла правительству, но пока на сайте парламента нет проекта постановления от правительства о назначении Витренко.

Вместе с тем сегодня в парламенте предусматривается рассмотрение в первом чтении доработанных законопроектов по совершенствованию организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины, а во втором чтении - проекта закона «О Бюро экономической безопасности Украины».

Кроме того, сегодня парламент планирует рассмотреть законопроект об использовании вакцин в Украине, а также проект закона «О конституционной процедуре».

Также депутаты рассмотрят законопроекты об увеличении административной ответственности за совершение домашнего насилия, о совершенствовании законодательного регулирования в сфере беспилотных воздушных судов гражданской авиации.

Планируется рассмотреть проекты постановлений «О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19», «О мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги», «О мерах по введению Электронного реестра листков нетрудоспособности» и «О премии Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования».

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Автор: Надя Пришляк