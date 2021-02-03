Правоохранители подозревают, что компания причастна к незаконной добыче угля в ОРДЛО и его поставок в Россию.

Каналы соратника кума Путина Тараса Козака, вещание которых заблокировали из-за наложенных Украиной санкций, финансирует компания, ведущая свою деятельность в ОРЛО.

Об этом сообщают РБК-Украина и Украинская правда со ссылками на источники в правоохранительных органах, СБУ, Совбезе по нацбезопасности.

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Речь идет об ООО "Торговый дом "Донские угли". Средства частично направляются "на финансирование деструктивной деятельности телеканалов "112", "ZIK" и "NewsOne", которые осуществляют системную деятельность, направленную на реализацию выгодных России нарративов в контексте легализации военной агрессии на востоке Украины и легитимизации оккупации Крыма, а также на дискредитацию внутренней и международной политики Украины".

Правоохранители подозревают, что указанная компания причастна к незаконной добыче угля в ОРДЛО и его поставок в Россию. Налоги перечисляли "ЛНР" для совершения террористических актов и поддержания ее деятельности.

В связи с этим Служба безопасности 2 февраля открыла уголовное дело по статье о финансировании терроризма.

Украинская правда пишет, что в течение 2017-2020 годов зафиксировали 46 нарушений со стороны телеканалов Медведчука. В частности, призывы к свержению конституционного строя, нарушение территориальной целостности Украины, развязывание войны, разжигание вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека и трансляция лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Телеканалам объявили 6 предупреждений и составили 28 административных протоколов. Поэтому СБУ рекомендовала СНБО применить санкции в отношении телеканалов из пула Виктора Медведчука.

Санкции против Каналов Медведчука

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются основателями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

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Автор: УНИАН