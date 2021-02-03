По словам пресс-секретаря президента, эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов «NewsOne», «ZIK», «112 Украина», на которые были наложены санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны, со стороны Российской Федерации.

Читайте такжеСамолеты Медведчука и Козака, которыми они летали в Россию, оказались под украинскими санкциями - СМИОб этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряд телеканалов принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях», постановлением Верховной Рады № 2589-VIII от 4 октября 2018 года и предложениями Службы безопасности Украины. Это решение разработано в законодательном поле Украины», - заявила она.

По словам Мендель, ранее СНБО налагала те или иные ограничительные меры на украинских граждан, в частности тех, которые сотрудничали с врагом на оккупированных территориях.

«Блокирование телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненной ценностью», - подчеркнула она.

По убеждению Мендель, эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения.

«Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины. Уже даже подтверждено финансирование этих каналов из России. Эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности», - подчеркнула она.

Кроме того, Мендель призвала вещателей в Украине соблюдать закон, этические правила и журналистские стандарты - не сотрудничать с государством-агрессором и избегать финансирования и навязывания редакционной политики с ее стороны.

Санкции против соратника Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

В офисе президента считают, что эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 года Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") с оценкой 41-42 миллиона гривен.

В декабре 2018 года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала обращение к СНБО относительно введение санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: Константин Гончаров