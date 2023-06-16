В частности, африканские лидеры должны понять, что Россия является агрессором.

Африканские лидеры должны осознать истинные намерения президента Российской Федерации Владимира Путина относительно войны против Украины после сегодняшней ракетной атаки на Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинга в Брюсселе представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.

"Африканские лидеры не только будут посещать Москву на выходных. Они сейчас в Киеве. И их поздравили очень особым образом - большим количеством ракетных атак от Путина. Поэтому, я думаю, что это заставит их очень четко осознать, кто является агрессором и как агрессор ведет себя, какие у него настоящие намерения", - сказал Стано.

При этом, как отметил спикер, Евросоюз приветствует любые содержательные и серьезные усилия, направленные на установление мира.

"Потому что никто не хочет больше мира за украинцев и европейцев. Но для этого, вы на самом деле должны говорить с жертвой агрессии. Именно поэтому, очень хорошо, что африканские лидеры сейчас в Киеве после того, как со времени начала полнометражного вторжения прошел один год и четыре месяца. Очень добро услышать и увидеть из первых уст позиции, перспективы и опыт жертвы", - отметил Стано.

Спикер добавил, что сегодня президент РФ Владимир Путин подготовил очень похожее "приветствие", как он это делал много раз раньше, когда происходили зарубежные визиты в Киев.

"Сегодня очень очевидно, и также для африканских лидеров, насколько Путин "искренен" в отношении прекращения конфликта, и как он относится ко всем международным усилиям, чтобы остановить этот конфликт", - сказал Стано.

Представитель отметил, что война может немедленно прекратиться, когда Путин перестанет терроризировать украинский народ и выведет войска жестоких и безжалостных убийц и мародеров с украинской территории.

Атака на Киев во время визита африканских лидеров

Как сообщал УНИАН, сегодня около 11.00 российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Направление атаки - Киевщина! Все эти ракеты быть сбиты украинскими силами ПВО.

Утром в Киев прибыла африканская делегация во главе с президентом Сенегала Макки Саллом и президентом Южной Африки Сирилом Рамафосом.

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