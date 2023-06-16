Африканские лидеры должны осознать истинные намерения президента Российской Федерации Владимира Путина относительно войны против Украины после сегодняшней ракетной атаки на Киев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинга в Брюсселе представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.
"Африканские лидеры не только будут посещать Москву на выходных. Они сейчас в Киеве. И их поздравили очень особым образом - большим количеством ракетных атак от Путина. Поэтому, я думаю, что это заставит их очень четко осознать, кто является агрессором и как агрессор ведет себя, какие у него настоящие намерения", - сказал Стано.
При этом, как отметил спикер, Евросоюз приветствует любые содержательные и серьезные усилия, направленные на установление мира.
"Потому что никто не хочет больше мира за украинцев и европейцев. Но для этого, вы на самом деле должны говорить с жертвой агрессии. Именно поэтому, очень хорошо, что африканские лидеры сейчас в Киеве после того, как со времени начала полнометражного вторжения прошел один год и четыре месяца. Очень добро услышать и увидеть из первых уст позиции, перспективы и опыт жертвы", - отметил Стано.
Спикер добавил, что сегодня президент РФ Владимир Путин подготовил очень похожее "приветствие", как он это делал много раз раньше, когда происходили зарубежные визиты в Киев.
"Сегодня очень очевидно, и также для африканских лидеров, насколько Путин "искренен" в отношении прекращения конфликта, и как он относится ко всем международным усилиям, чтобы остановить этот конфликт", - сказал Стано.
Представитель отметил, что война может немедленно прекратиться, когда Путин перестанет терроризировать украинский народ и выведет войска жестоких и безжалостных убийц и мародеров с украинской территории.
Атака на Киев во время визита африканских лидеров
Как сообщал УНИАН, сегодня около 11.00 российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Направление атаки - Киевщина! Все эти ракеты быть сбиты украинскими силами ПВО.
Утром в Киев прибыла африканская делегация во главе с президентом Сенегала Макки Саллом и президентом Южной Африки Сирилом Рамафосом.